Variant Omicron : davantage de moyens déployés pour les tests

C. Laronce, S. Desjars, F. Blévis, D. Attal

Trouver une pharmacie pour se faire dépister un dimanche soir, c'est une galère dont cette mère de famille se serait bien passée. "On est obligés de faire des tests pour réintégrer l’école demain matin", confie la maman. Partout, les mêmes files d’attentes interminables. Devant les laboratoires et devant les pharmacies, les Français sont nombreux à vouloir vérifier s’ils sont porteurs du virus. La semaine dernière, 10 millions de tests PCR et antigéniques ont été réalisés dans l'Hexagone. Pour soulager les structures débordées, le gouvernement souhaite déployer plusieurs centaines de centres de dépistage.

10 millions d'autotests à venir

"Aujourd’hui les pharmaciens ont la possibilité de mettre une petite tente devant avec leur personnel. Nous allons leur donner la possibilité de recruter eux-mêmes des professionnels de santé", a déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Aux côtés de étudiants, des biologistes moléculaires, mais aussi des détenteurs d’un brevet de premiers secours pourront désormais effectuer des tests dans les officines. Les familles souhaitent aussi pouvoir réaliser leurs propres dépistages. 10 millions d’autotests seront livrés en pharmacie la semaine prochaine.