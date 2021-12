Propagation du variant Omicron : la Seine-et-Marne, la Sarthe et Paris plus touchés que les autres départements

Le variant Omicron progresse rapidement dans plusieurs départements et selon le ministre de la Santé ,Olivier Véran, il pourrait devenir majoritaire d’ici une quinzaine de jours en France. Globalement le ministère de la Santé estime que le nouveau variant du Covid-19 représente 7 à 12% des cas détectés. Cependant, d’après la dernière carte publiée par CovidTracker, qui compile les données de Santé publique France, plusieurs zones ont des taux bien supérieurs comme la Seine-et-Marne, la Sarthe et Paris, les trois départements les plus touchés. Dans la capitale, un tiers des cas seraient liés au variant Omicron. D'après Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker, il est même probablement en train de devenir majoritaire en Île-de-France.

La forte vitesse de propagation se constate aussi chez nos voisins européens. Au Royaume-Uni et au Danemark le nombre de contaminations au variant Omicron double tous les deux jours, à deux jours et demi. Les statistiques sont moins importantes en France mais le variant semble déjà peser dans le total des contaminations avec plus de 58 000 nouveaux cas Covid recensés vendredi 17 décembre au soir, un chiffre en augmentation de plus de 10% par rapport à la semaine précédente.

Un risque renforcé de contaminations

À l'heure actuelle, il s'agit pourtant d'une suspicion : la progression du variant s’appuie sur le criblage, ce qui signifie que l'on repère des éléments qui permettent de penser que le variant est bien l’Omicron. Le séquençage, qui apporte une réponse formelle, n'est utilisé que dans une toute petite partie des cas.

Pour autant ce qui est en train d’apparaitre, c’est une nouvelle vague a l’intérieur de la cinquième vague, avec un effet accélérateur, et un risque renforcé de contaminations et donc d’engorgement des services pour des personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont pas reçu leur 3e dose. En France, on estime qu'un peu moins de six millions de Français n'ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19. Le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, estime qu'ils font partie aujourd’hui des cas les plus graves traités à l’hôpital, avec des patients immunodéprimés et des personnes qui n’ont pas encore eu leur 3e dose.

D'après la dernière étude britannique sur le sujet, la protection contre Omicron chute à 30% avec deux doses (contre 70% avec la dose de rappel), avec une protection toujours élevée, à 70%, contre les formes graves de la maladie. Le danger d’Omicron, c’est une augmentation sensible du nombre de cas avec une répercussion sur les personnes à risque au moment où l’hôpital est déjà fragilisé.