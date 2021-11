Le variant Omicron présente "un risque très élevé" au niveau mondial, estime l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé a publié, lundi 29 novembre, une "note technique" résumant les connaissances sur le variant Omicron. Elle estime qu'il présente "un risque très élevé" au niveau mondial a mis en garde l'OMS. "A ce jour, aucun décès associé au variant Omicron n'a été rapporté", souligne l'organisation, qui donne également des conseils aux autorités pour tenter de juguler la diffusion du nouveau variant.

"Etant donné les mutations qui pourraient conférer un potentiel d'échappement à la réponse immunitaire tout comme possiblement donner un avantage en termes de transmissibilité, la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée, ajoute l'OMS, alors que la liste du nombre de pays où il est détecté ne cesse de s'allonger. En fonctions de ces caractéristiques, il pourrait y avoir de futurs pics de Covid-19, qui pourraient avoir des conséquences sévères en fonction de différents facteurs et en particulier où ces pics se produiraient."

L'organisation souligne toutefois que de nombreuses inconnues demeurent sur ce variant : sa contagiosité, dont on ignore si elle est inhérente aux mutations constatées ou si elle relève du fait que ce variant sait mieux échapper à la réponse immunitaire ; le niveau de protection conféré par les vaccins anti-Covid existants, en termes de contagiosité et sévérité de la maladie ; ou encore si le variant provoque des symptômes plus graves.