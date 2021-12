En cas de Covid-19 à l'école, "au moins deux tests" négatifs pour revenir en classe, annonce Jean-Michel Blanquer

"Désormais quand il y a un cas positif de coronavirus dans une école primaire, les enfants ne reviennent à l'école qu'avec un test négatif. Aujourd'hui on fait faire un test et probablement nous allons aller vers deux ou trois tests, à plusieurs jours d'intervalle", a déclaré Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, mardi 28 décembre sur France Inter.

"Cet intervalle, nous sommes en train de le travailler, encore une fois en dialogue avec les autorités scientifiques", a-t-il souligné. Le ministre de l'Éducation a indiqué que le protocole mit en place jusqu'à maintenant "a permis de dépasser le million de tests au cours du mois de décembre".

L'installation de capteurs de CO2 amplifiée

Jean-Michel Blanquer a aussi annoncé qu'une circulaire sera adressée aux préfets et aux recteurs pour leur demander "d'amplifier" l'installation de capteurs de CO2 dans les établissements scolaires en lien avec les collectivités locales. "Je ne doute pas qu'on va aller vers l'équipement de tous", a-t-il affirmé.

Le ministre a rappelé que c'est une compétence des collectivités locales. Mais "nous avons débloqué déjà 20 millions d'euros en soutien des collectivités locales. Nous sommes en soutien des collectivités quand elles ont des difficultés pour les acheter. Et donc on a une croissance de ces achats", a-t-il indiqué.

Jean-Michel Blanquer a insisté sur l'importance d'aérer "très régulièrement" les classes pendant "10 minutes". Mais en hiver, la facture d'énergie peut vite grimper. L'installation de capteurs permet de mesurer la concentration en CO2 et d’évaluer facilement le niveau de renouvellement de l’air.