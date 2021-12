Covid-19 : vers un retour du masque en extérieur dans toute la France ?

Particulièrement contagieux, le variant Omicron est en train de devenir dominant dans plusieurs pays au moment même où les fêtes de fin d’année favorisent les rapprochements. L’Italie, l’Espagne et la Grèce ont déjà imposé le retour du masque en extérieur. Faudrait-il prendre la même décision en France ?

Cela fait six mois que les Français ne portent plus de masque à l'extérieur. Avec la propagation du variant Omicron particulièrement contagieux, fera-t-il son grand retour dans les rues ? Depuis le samedi 25 décembre, il est de nouveau obligatoire en Savoie et depuis le vendredi 24 décembre à Honfleur (Calvados). La Loire, l’Oise, le Var l’imposent également depuis plusieurs semaines.





Le variant Omicron change la donne



À Paris, il faut désormais le porter dans les rassemblements publics, marchés ou files d’attente. Mais certains le gardent déjà en permanence. "Je pense qu’il faut tout faire pour se protéger du virus", explique un passant. Jusqu’à présent, les études montraient qu’il y avait une faible transmission du virus dans les lieux ouverts. Mais le variant Omicron très contagieux change la donne. La question pourrait être évoquée au Conseil de défense sanitaire réuni par Emmanuel Macron, le lundi 27 décembre.