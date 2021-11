Covid-19 : que sait-on d'Omicron, le variant qui inquiète l'Europe ?

Le variant Omicron va-t-il gâcher les fêtes de fin d'année ? Huit cas suspects sont actuellement examinés en France, et les frontières se referment peu à peu dans le monde. Mais qu'en sait-on exactement ?

Le variant Omicron est encore méconnu, mais il suscite déjà les inquiétudes. Ce qui alerte, ce sont ses nombreuses mutations : près d'une trentaine, notamment au niveau de la protéine Spike, les petits pics à la surface du virus qui lui permettent de s'accrocher aux cellules. S'il est trop tôt pour affirmer qu'il est plus contagieux, on sait déjà que la situation entre l'Afrique du Sud, ou un quart de la population seulement est vaccinée, et l'Europe, n'est pas comparable.

Les chercheurs au travail

"On va voir (…) si l'Omicron arrive à prendre le dessus sur le Delta ou si le Delta étant bien implanté, il peut prévenir la circulation du variant Omicron", explique Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du conseil scientifique. Des chercheurs du monde entier travaillent sur le nouveau variant, qu'ils ont déjà mis en culture pour le disséquer. Pour lutter, un renforcement des gestes barrières est préconisé, ainsi qu'une plus grande coordination au sein de l'Europe.