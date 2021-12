Covid-19 : propagation fulgurante du variant Omicron

Le variant Omicron du Covid-19 touche de nombreuses personnes aux États-Unis et pourrait peu à peu se propager dans d’autres pays comme la France.

Un centre de dépistage installé à Time Square, à New York (États-Unis), accueille plus de 200 personnes mardi 21 décembre. Les Américains se font tester à trois jours de Noël pour vérifier s’ils n’ont pas été contaminés par le variant Omicron du Covid-19. La semaine dernière dans le pays, deux contaminations sur trois au virus étaient liées à ce variant, contre une sur dix la semaine d’avant.

La crainte d’une propagation massive en France

Dans certaines régions de France, on redoute de voir le variant Omicron devenir majoritaire comme en Île-de-France par exemple. "Tous les deux jours, le nombre de cas identifiés comme étant potentiellement Omicron double", souligne Florence Débarre, chargée de mission données de santé au CNRS. Dans toute la France, 7% à 9% des cas de Covid seraient pour le moment liés à Omicron. Un variant plus contagieux donc que Delta mais pas forcément plus dangereux.