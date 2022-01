Covid-19 : les étudiants, les oubliés de la crise sanitaire

Contrairement aux écoles primaires et secondaires, les universités ne sont pas concernées par le nouveau protocole sanitaire de l’enseignement. Les étudiants ne cachent pas leur colère alors qu’ils doivent passer leurs partiels en présentiel.

Thomas Martin, étudiant et délégué de promotion à l’université Paris I Panthéon Sorbonne est invité sur le plateau du 23h. Il explique que les partiels se sont déroulés difficilement et dans des conditions aménagées par l’université. En effet, Thomas Martin précise qu’une grande partie des examens se sont déroulés à Arcueil (Val-de-Marne), dans la maison des examens. S’il précise que les classes ont été aménagées pour accueillir le plus d’étudiants possibles, il déplore le fait que certains se soient retrouvés entassés dans des couloirs.



Prêts à passer ses examens coûte que coûte

Thomas Martin explique que certains étudiants sont venus passer leurs examens tout en étant contagieux : "Ils ne le font pas par plaisir ou par volonté de nuire aux autres, mais simplement parce qu’ils n’ont pas la garantie de pouvoir repasser leurs examens plus tard". Thomas Martin explique que les étudiants souhaitaient, au vu de la situation sanitaire actuelle, passer les examens en distanciel. Une requête refusée, mais Thomas Martin désormais que ceux qui n’ont pas la capacité physique de venir passer leurs partiels puissent le faire plus tard.