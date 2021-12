Covid-19 : les compagnies aériennes annulent les vols à la chaine

À l'image du trafic ferroviaire, il devient de plus en plus difficile de trouver un vol. Des milliers d'entre eux ont été annulés par les plus grosses compagnies, notamment en raison d'un manque d'effectifs lié à la pandémie.

Le trafic aérien est fortement impacté par la crise sanitaire. En pleine reprise, des compagnies annulent leurs vols. Sur le plateau du 19/20 sur France 3, la journaliste Maeva Damoy explique cette situation. "Plus de 2000 vols ont été annulés dans le monde à la veille de Noël. Certaines compagnies réduisent la voilure en raison de salariés touchés par le virus, malades ou absents", explique-t-elle. Plus de 315 vols ont été annulés ce week-end par les compagnies américaines Delta et United, contre des dizaines pour SAS et Alaska Airlines.

Parti pour durer

"Cela ne devrait pas s’arranger avec la propagation d’Omicron. Certains pays prennent des mesures, tel que le Maroc qui a décidé de prolonger la suspension de tous les vols passagers jusqu’au 31 janvier", précise Maeva Damoy. Lorsqu’Omicron a été découvert le trafic a diminué de 20% dans les aéroports européens. Air France note par ailleurs une diminution des recherches de vols pour début 2022. Par ailleurs, Lufthansa a supprimé 33 000 vols cet hiver.