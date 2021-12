Covid-19 : le transport aérien fortement impacté par la propagation du variant Omicron

Le week-end de Noël a été perturbé dans le secteur aérien. Plus de 6 000 vols ont été annulés partout dans le monde. Le variant Omicron déstabilise l’économie et les compagnies aériennes. Rien que le dimanche 26 décembre dans la matinée, 1 800 vols ont été supprimés. Cette vague d’annulation est notamment liée à une pénurie de personnel. Les pilotes et les hôtesses de l’air tombent malades.

Réservations en chute libre

Résultat, aux États-Unis, des milliers de passagers sont coincés dans les aéroports comme à Minneapolis par exemple. "Mon vol a été annulé quand j’étais dans la file pour m’enregistrer", confie une passagère. Ce problème touche aussi la Chine et l’Europe. La compagnie allemande Lufthansa va annuler 10% de ses vols cet hiver. Avec l’arrivée du variant Omicron, les réservations sont en chute libre et le personnel est en arrêt maladie. Pour l’instant, les vols d'Air France ne sont pas concernés par les annulations. Le secteur aérien ne devrait retrouver son niveau d’avant-crise qu'en 2026.