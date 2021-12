Covid-19 : le retour des jauges fait grincer des dents dans les stades et dans le monde culturel

Le gouvernement l’a annoncé lundi 27 décembre : les jauges sont de retour dans les salles de spectacle et dans les stades, limitant le nombre de places à 5 000 en extérieur, et 2 000 en intérieur. Un casse-tête pour le club de foot de Vannes (Morbihan) qui devait recevoir prochainement le PSG pour un match et devait accueillir 9 000 personnes. Malgré tout, le président du club, Maxime Ray, s’estime heureux de ne pas faire face à des mesures encore plus restrictives. "On aurait pu avoir des mesures type huis-clos ou couvre-feu à 22 heures, ce qui revient à un huis-clos, donc ça reste une énorme fête."

"Les hommes politiques ne donnent pas l’exemple"

Cette limite ne s’imposera pourtant pas aux meetings, ce qui agace beaucoup d’artistes, à l’image de Julien Doré, qui s’affiche non plus "en concert", mais "en meeting", ou de Grand Corps Malade, qui ironise en se déclarant candidat à l’élection présidentielle. "On trouve complètement injuste que les hommes politiques ne donnent pas l’exemple et ne soient pas les premiers à respecter les règles qu’ils imposent aux autres", déplore un directeur de théâtre.