Covid-19 : la tension reste forte à l’hôpital

Si le gouvernement a choisi de mettre en place certaines mesures, c’est surtout pour soulager les services hospitaliers. Avec le variant Delta et la menace d’Omicron, la situation est toujours tendue à l’hôpital.

Week-end de Noël tendu aux urgences de La Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône), service de réanimation complet à Compiègne (Oise), cri d’alarme des urgentistes de l’hôpital de Grenoble (Isère), grève illimitée au CHU de Rouen (Seine-Maritime) … La fin d’année est difficile pour les services hospitaliers partout en France. "Les hôpitaux sont déjà en tension hors des périodes de Covid, maintenant, on a la vague de variant Delta et celle d’Omicron qui arrive, on risque d’avoir des gros problèmes de place", déclare Nicolas Bonté, médecin de l’hôpital La Timone à Marseille.



3 416 patients Covid en soins critiques

En France, 3 416 patients atteints du Covid sont actuellement dans les services de soins critiques. Un chiffre qui risque d’augmenter sensiblement avec le variant Omicron, considéré comme très contagieux. À Compiègne, la crainte de ne pas pouvoir accueillir tout le monde est palpable : "On a aussi notre flux habituel à gérer, il n’y a pas que le Covid, les gens continuent de faire des AVC, des infarctus ou d’autres pathologies", déclare Xavier Le Bihan, médecin urgentiste de l’hôpital de Compiègne. Un autre problème vient s’ajouter aux autres, celui du départ de personnels soignants. Nombreux sont ceux qui démissionnent et les hôpitaux peinent à les remplacer.