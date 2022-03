Covid-19 : l'épidémie repart-elle à la hausse en France ?

“Depuis quelques jours, le pic est en train de remonter”, explique le journaliste Christophe Carnino. “On est actuellement à 60 000 cas quotidiens en moyenne sur sept jours, ce qui est quand même une hausse assez importante par rapport à la semaine dernière, de 16,5%”, ajoute-t-il.

L’arrivée du sous-variant BA

“Les chiffres repartent à la hausse parce qu’on a levé un certain nombre de mesures de restriction”, explique Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation à l’hôpital Lariboisière. “La deuxième raison est l'arrivée et la progression du sous-variant BA, qui est désormais dominant en France. Il est plus contagieux (...) et semble pouvoir réinfecter des personnes qui ont été peut-être infectées précédemment par Omicron”, analyse-t-il.