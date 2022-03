Covid-19 : face à la hausse des contaminations, le masque sanitaire fait de la résistance

Depuis la suspension du pass vaccinal et la fin du masque en intérieur, les contaminations au Covid-19 sont en nette hausse. Certains Français et établissements préfèrent ainsi rester prudents.

Le répit aura été de courte durée, dans une école d'Antilles (Alpes-Maritimes). Quatre cas positifs au Covid-19 se sont déclarés dans une classe de 29 élèves, aussi, la direction a remis en place le port du masque obligatoire. Dans le département et toute la France, le nombre de cas de Covid-19 remonte, et les appels à la vigilance se multiplient. "Il faut être réaliste, le virus est toujours là, et dès qu'on lève un peu les mesures, ça va reprendre", commente Matteo Vassallo, chef du service de médecine interne en infectiologie.

Près de 90 000 contaminations par jour

Depuis une semaine, le masque n'est plus obligatoire en intérieur. Apres deux ans de pandémie, certains préfèrent rester prudents, et le garder à portée de main. La France enregistre actuellement près de 90 000 contaminations par jour. Les admissions à l'hôpital repartent elles aussi à la hausse.