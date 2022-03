Covid-19 : les contaminations sont toujours en hausse

Devant les laboratoires, les files d'attente se reforment. À Paris, un établissement a décidé d'ouvrir à nouveau le dimanche, pour faire face à une forte demande : il faut patienter une demi-heure avant de se faire tester pour le Covid-19. "J'ai appris que j'avais des collègues infectés par le virus et, comme on a enlevé les masques, c'est un peu risqué", témoigne une personne dans la queue.

Une forte propagation du variant BA . 2

Le taux des contaminations est à la hausse depuis plusieurs jours. Les chiffres sont sans équivoque : samedi 19 mars, on comptait 98 104 nouveaux cas, soit presque deux fois plus qu'il y a 15 jours. La hausse des infections est liée à la propagation très rapide du BA.2, un nouveau variant d'Omicron. Il est majoritaire en France, et personne n'est à l'abri. "On peut tout à fait avoir été infecté il y a deux mois, et se faire réinfecter maintenant par BA.2", explique Lionel Barrand, président du syndicat des biologistes médicaux.