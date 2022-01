Covid-19 : de nouveaux traitements prometteurs ?

Alors que la vague Omicron touche la France, plusieurs traitements vont faire leur arrivée en France. C’est notamment le cas du Paxlovid qui sera disponible dès la fin de la semaine selon la journaliste Marina Carrère d’Encausse. "C’est un antiviral qui bloque la multiplication du virus. C’est très simple : on prend deux comprimés par jour pendant cinq jours chez soi", explique-t-elle. Il réduirait de "89% les hospitalisations et la mortalité chez les personnes à risque mais il faut le prendre dès le diagnostic et au maximum dans les cinq jours qui suivent l’apparition des symptômes."

Des médicaments qui « ne remplacent pas le vaccin »

Le Sotrovimab devrait également être autorisé en France. "C’est un anticorps monoclonal. Ce sont des anticorps qui sont sélectionnés pour cibler très spécifiquement un agent agressif, là le Sars-CoV-2. Ça fait des mois qu’on en utilise, notamment chez les personnes immunodéprimées. Ça marchait bien mais là, le variant Omicron est tellement différent, ce n’est plus efficace sur ce variant-là alors que ce médicament de GSK à priori est efficace sur différents variants. Là aussi, ça réduit la mortalité", souligne-t-elle. Marina Carrère d’Encausse rappelle que ces deux médicaments, comme les autres à l’essai, "ne remplacent pas le vaccin".