Covid-19 : comment détecter le variant Omicron ?

Les règles d’isolement ne sont pas les mêmes pour les personnes infectées par le variant Delta et pour celles touchées par Omicron. Sur le plateau du 13 Heures de France 2, le journaliste et médecin Damien Mascret explique comment détecter le nouveau variant.

Seule solution pour détecter le variant Omicron et le distinguer des autres : faire un test PCR, assure le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures. Deux possibilités cependant : "Soit le laboratoire est déjà équipé pour détecter Omicron et vous répondra ‘vous êtes positif, vous avez Omicron’. Soit il n’en est pas encore équipé et il vous répondra, attention, ‘recherche positive’ et va vous donner une indication sur la mutation L452R. Quand elle est présente, c’est du Delta, sinon ça n’en est pas", précise-t-il.

Pas d’immunité collective possible

Mais alors que le variant est en passe de devenir majoritaire en France dans les cas détectés, pourrait-il nous assurer l’immunité collective ? "Il faut abandonner cette idée : même quand on est vacciné ou qu’on a été infecté on peut se réinfecter", détaille le médecin. En ce qui concerne les fêtes de fin d’année, Damien Mascret rappelle les mesures de précaution à prendre : aérer, pas d’embrassades, faire un test et s’isoler en cas de symptômes.