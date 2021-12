Covid-19 : ce que l’exécutif doit encore arbitrer concernant les restrictions sanitaires

J. Coulais, C. Apiou

C’était la mesure la plus attendue pour éviter de bloquer l’économie : réduire la durée d’isolement. Elle est aujourd’hui de dix jours pour les personnes positives, et entre 7 et 17 jours pour les cas contacts. L’exécutif n’a encore rien décidé. "Nous fixerons ces règles nouvelles d’ici la fin de la semaine, une fois achevées les consultations de nos instances scientifiques", a confié Jean Castex, le Premier ministre, lundi 27 décembre. Pour l’heure, il n’y a donc aucune contrainte pour le 31 décembre.



Conseil de défense sanitaire le 5 janvier

L’exécutif plaide pour "toute mesure de bon sens qui font confiance à notre sens des responsabilités", selon les mots de Jean Castex. Enfin, si la rentrée scolaire n’est pas repoussée, Olivier Véran, le ministre de la Santé, est resté vague en listant les moyens déjà mis en œuvre pour lutter contre le virus. Ces zones de flou pourraient rapidement être précisées avant le prochain conseil de défense sanitaire, mercredi 5 janvier.