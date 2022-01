Covid-19 : allègement des mesures sanitaires dans les lieux de consommation

À partir du 16 février prochain, il sera à nouveau possible de boire un verre dans un bar ou d'assister à un concert debout. C’est ce qu'a annoncé le gouvernement le jeudi 20 janvier.

Dès le 16 février 2022, dans les bars, les stades et les transports, des allègements des restrictions sont à venir. Boire ou manger sera de nouveau autorisé, notamment dans les bars, où il n’était pas possible de consommer debout. Certains sont prêts à patienter jusque-là. "Ça fait depuis deux ans qu’on en train de souffrir de cette pandémie, finalement deux semaines de plus, ça ne change rien", avoue une cliente dans un bar.



Trois semaines supplémentaires

Ces restrictions étaient mises en place depuis le 3 janvier dernier pour une durée déterminée de trois semaines. Avec ces annonces, le gouvernement les prolonge donc de trois semaines supplémentaires, jusqu’au 16 février. Pour un gérant de bar, ce n’est pas une bonne nouvelle. "On fait moins de vente, le modèle économique n’est pas viable", dit-il. Dans les transports, comme dans les trains, les voyageurs pourront de nouveau consommer leur repas, tout comme dans les cinémas ou dans les stades. Une nouvelle qui divise certains.