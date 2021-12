Cinquième vague de Covid-19 : des fêtes de village, des animations Téléthon, des marchés de Noël annulés par mesure de précaution

Avec la flambée épidémique de Covid-19, de nombreux événements festifs sont d'ores et déjà annulés un peu partout en France : marché de Noël, Téléthon... Les organisateurs préfèrent pas prendre de risques.

Face à la cinquième vague de Covid-19 et l’arrivée en France du variant Omicron, Patrice Mollié n'a pas voulu prendre de risque : lui qui organise le téléthon dans le Val de Morteau dans le Doubs a préféré annuler cet événement qui réunit chaque année des milliers de personnes. Un crève-cœur pour lui mais aussi pour les nombreuses associations qui gravitent autour de ces festivités. "Le monde associatif connaît des difficultés vis-à-vis de la situation sanitaire et beaucoup ont énormément de peine à se relancer, indique-t-il. On espérait que ce Téléthon allait donner un coup au monde associatif, qui allait réagir..."

Le Téléthon n'aura pas lieu dans plusieurs communes du Doubs

Et plusieurs autres communes du Doubs n'organiseront pas de Téléthon cette année. Idem pour les marchés de Noël : plusieurs sont annulés un peu partout en France. Dans le Gard, le maire d’un petit village a annulé la distribution des jouets de Noël aux enfants : trop risqué, car plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés dans les classes du village. En Haute-Loire, la fête de la Sainte-Barbe, sainte patronne des sapeurs-pompiers, a elle aussi été annulée.

"Ces cérémonies de Sainte-Barbe nous permettent de mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers qui se sont distingués pendant l'année, déplore le colonel Didier, directrice adjointe du SDIS 43. On avait des médailles, des grades à remettre et qui, malheureusement, pourront pas être remis sur ces cérémonies." C'est d'autant plus frustrant que l'année dernière, déjà, ces cérémonies avaient été annulées.