Variant Omicron : tensions hospitalières et couvre-feux en Outre-mer

Près de 410 000 cas positifs au Covid-19 ont été recensés pour la seule journée de lundi 3 janvier. La flambée des cas concerne aussi l'Outre-mer. Reportage à Mayotte et à La Réunion.

Si Mayotte a été relativement épargné par le variant Delta, avec Omicron, les hospitalisations repartent à la hausse. Au CHM, le service de chirurgie ambulatoire a laissé la place aux patients Covid. "On se prépare comme les fois précédentes, on réduit cette activité pour pouvoir faire de la place pour les patients de soins critiques", explique le docteur Yvonnick Boué, responsable de l’unité de réanimation au CHM Mayotte.



95% des lits de réanimations occupés par des patients Covid à La Réunion

L'île a été placée en état d'urgence sanitaire. Le nombre de cas Covid double tous les deux jours, et les services hospitaliers comptent déjà plus d'une centaine d'absents. Pour faire face à la crise, du personnel contamine mais asymptomatique a été appelé en renfort. Un couvre-feu a également été installé. Sur l'île voisine de La Réunion, la situation est également préoccupante, avec 13 000 contaminations en sept jours, et 95% des lits de réanimations occupés par des patients Covid. Les services manquent ici aussi de personnel.