Variant Omicron : les pharmacies débordées par la multiplication des tests

Avec 250 à 300 tests par jour, c'est la ruée dans une pharmacie de Marseille (Bouches-du-Rhône). Du personnel a été appelé en renfort suite à une forte demande de dépistages. "On est débordés, du coup pour aller plus vite et gagner un maximum de temps, on se met à deux", explique Stéphanie Barrielle, préparatrice en pharmacie. Les tests s'enchaînent, une personne sur trois vient s'inscrire pour en effectuer un. Le Covid-19 mobilise la plupart des employés, d'autant plus qu'il faut également vacciner. La plus grande crainte ? Que le personnel soit lui aussi touché par le virus.

9,5 millions de tests en une semaine

Dans une petite pharmacie de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), la cadence est la même. Un enfant a été diagnostiqué positif au centre aéré, la semaine précédente. Tous ceux qui l'ont côtoyé doivent être testés avant lundi 10 janvier. Depuis plusieurs semaines, le Covid-19 occupe plus de la moitié du quotidien de la pharmacie. "On est débordés. Parce qu'il faut aussi quoi puisse assurer notre métier de pharmacien, en plus de la vaccination et des tests", explique Bruno Maleine. Son épouse vient ainsi donner un coup de main, de plus en plus souvent. Du 31 décembre au 6 janvier, 9,5 millions de tests ont été réalisés.