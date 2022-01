Variant Omicron : les agences d'intérim croulent sous les demandes pour pallier les arrêts maladie

Dans une entreprise de logistique située près de Dax (Landes), les salariés en CDI sont habillés en bleu, et les intérimaires, très nombreux depuis une semaine, portent une veste jaune. Parmi eux, Axel Jandreau, 21 ans. "Avec la crise c'est vrai qu'en intérim on a beaucoup plus de propositions. Beaucoup plus de contrats, et à longue durée surtout", confie ce dernier. Sans les intérimaires, difficile de faire tourner l'entreprise. De très nombreux salariés, touchés par le Covid-19 ou devant garder un enfant malade, sont en effet absents.

Les arrêts maladie multipliés par sept depuis novembre

"On a d'habitude 90 personnes qui bossent sur la logistique, là, quasiment 50% de nos effectifs sont de l'intérim", détaille le PDG de Zoomalia, Pierre-Adrien Thollet, qui signale que "toutes les entreprises du coin sont dans le même cas". Depuis l'arrivée du variant Omicron au mois de novembre, les arrêts maladies ont été multipliés par sept dans l'Hexagone. Les principaux secteurs touchés sont le médical, la logistique et le BTP. À Nice (Alpes-Maritimes), Céline Foulon, directrice de l'agence Solcis Intérim, croule sous les dossiers, et peine parfois à honorer les demandes.