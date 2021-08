Covid-19 et variant Delta : à quel point les vaccins sont-ils moins efficaces, et contre quoi ?

Une étude récente montre que l'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna chutent contre le Covid-19. Le journaliste et médecin Damien Mascret fait le point sur les études et les chiffres.

"C'est possible, mais sans doute moins qu'on le craint. Il faut considérer qu'il y a trois stades. Le premier, c'est l'infection : vous faites un test et vous êtes positif. Le deuxième, c'est la maladie. Cette fois-ci, vous avez des symptômes, et le troisième stade c'est l'aggravation des symptômes et l'hospitalisation", résume le journaliste Damien Mascret.

Protection préservée pour les formes graves

"Si on regarde les chiffres, au premier stade, l'étude américaine montre une chute de 91 % d'efficacité du vaccin contre l'ancien variant, jusqu'à 66 % contre le variant Delta. En réalité, c'est probablement un peu plus, mais ça baisse, c'est moins efficace pour protéger contre les infections. Mais concernant le deuxième stade, celui de la maladie avec les symptômes, il y a une baisse plus modérée." La protection contre une infection et des symptômes passe de 87,5 % à 79,5 %. Contre les formes graves, les données israéliennes montrent que l'efficacité reste excellente : plus de 92 % pour les moins de 50 ans, et 85 % pour les autres.

Parmi nos sources :

CDC

Royaume-Uni