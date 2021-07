Variant Delta : les Français pourront-ils partir en Espagne et au Portugal ?

Le gouvernement déconseille de voyager en Espagne et au Portugal cet été. Dans cette agence de voyage, ce client préfère prendre ses précautions : "On évite les pays à risque dont on nous parle, comme le Portugal par exemple, mais la Grèce, on aime particulièrement, donc c'est une destination favorite". Dans cette agence, pas d'annulation en masse, mais beaucoup de questions à l'approche des départs. "Les clients nous demandent des conseils complémentaires par rapport à ce qu'on peut entendre, mais aujourd'hui il n'y a pas de changement", explique Benoît Robert, directeur régional Île-de-France chez Havas Voyages.



Un Français sur trois veut partir à l' étranger

Selon un sondage Ipsos publié en juin, près d'un vacancier français sur trois compte partir à l'étranger. "On part en Croatie, ça nous inquiète un peu, mais il fallait bien réserver l'avion et l'hôtel. On verra bien ce qu'il se passe", témoigne un riverain. Certains ont choisi leur destination avec précaution : "J'ai prévu de partir en Allemagne ou en Pologne, donc a priori c'est bon". Pour le moment, pas d'interdiction de circuler en Espagne et au Portugal.