Variant Delta du Covid-19 : vers une nouvelle vague d'ici la rentrée ?

Alors que l'été commence à peine avec des contraintes sanitaires allégées, le variant Delta du Covid-19 pourrait-il gâcher la rentrée ? En Polynésie, au moins six voyageurs viennent d'être testés positif. Dans les Landes ou encore dans l'Est, dans un Ehpad, les cas se multiplient. Va-t-il prendre le dessus sur les formes actuelles du virus ? Pour Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, c'est certain.

Plusieurs scénarios

Mais est-il plus dangereux ? Le variant Delta causerait des infections plus sévères, selon les laboratoires de chercheurs allemands. Les données écossaises recueillies, elles, sur la population, sont encore à confirmer, mais indiquent qu'il touche d'abord les jeunes. "[Il y a] cinq fois plus de cas chez les moins de 25 ans que chez les plus de 65 ans. Il aurait tendance à augmenter les risques d'hospitalisation, mais jusqu'à présent, pas nécessairement de formes graves", explique Philippe Amouyel, épidémiologiste. La nouvelle vague est possible à la rentrée, selon le degré de virulence du variant. En imaginant 120 % de contaminations en plus, le seuil critique de 5 000 malades en réanimation serait dépassé.

