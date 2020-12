Vaccinations : l’Italie prépare sa campagne

Une campagne télévisée sur le thème de la renaissance comme une fleur au printemps. Des tentes de vaccinations qui reprennent la même communication et seront implantées dans les centres-villes pour convaincre le plus de personnes possible d’accepter la démarche. Il faut dire que la situation italienne est toujours préoccupante. Plus de 67 000 personnes sont décédées en 2020 à cause du Covid-19, ce qui en fait le pays qui compte le plus de victimes en Europe. Notamment parce que l’Italie compte plus de personnes âgées que ses voisins.

15 millions de personnes à immuniser en six mois

La conception des pavillons de vaccination a été confiée à Stefano Boeri, l’architecte des fameuses forêts verticales de Milan. C’est lui qui a convaincu le gouvernement de miser sur ces structures légères et transparentes. Comme dans tous les pays d’Europe, la campagne commencera officiellement le 27 décembre en Italie, avec l’objectif d’immuniser 15 millions de personnes en six mois.

Le JT

Les autres sujets du JT