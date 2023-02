Vrai ou Fake : le vaccin contre le covid-19 crée-t-il des convulsions ?

Un infirmier américain affirme que le vaccin contre le covid serait la cause de convulsions après avoir vu une vidéo dans laquelle une femme est prise de violents tremblements. Cependant, la vidéo parait suspecte.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit une femme prise de violents tremblements. Un infirmer américain assure que pour lui, il n’y a pas de doute : il s’agit de convulsions voire d’une crise d’épilepsie, causé par le vaccin Pfizer contre le covid-19. Le post a fait 26 millions de vues. Mais qui est la personne derrière ce message alarmiste ? James Cintolo se présente sur les réseaux sociaux comme étant un expert santé et nutrition. Si on regarde ses anciens messages, on s’aperçoit que c’est un habitué des messages antivax et complotistes.



Aucune étude n’établit un lien entre des convulsions et la prise du vaccin

La vidéo montre-t-elle bien les effets secondaires d’un vaccin covid ? "Elle est assise quasiment, une épileptique ne tiendrait pas, éventuellement, de cette manière", commente Wilfrid Sammut, médecin urgentiste, qui fait part de ses doutes. La vidéo parait suspecte également car la convulsion ne figure pas dans la liste des effets secondaires liés au vaccin. En conclusion, les professionnels jugent peu probable que ces tremblements relèvent de véritables troubles convulsifs et encore moins d’une crise d’épilepsie. À ce stade, aucune étude n'établit un lien entre des convulsions et la prise du vaccin contre le covid.