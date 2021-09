Vrai ou fake L'efficacité du vaccin Pfizer contre le Covid-19 baisse-t-elle avec le temps ?

Sur Twitter, certains internautes s'interrogent sur la protection offerte par le vaccin Pfizer. Certains sous-entendent que la mise en place d'une troisième dose signifie qu'il n'est pas efficace. Perd-il vraiment de son efficacité avec le temps ? C'est effectivement le cas, selon plusieurs études internationales. Une étude américaine encore non validée par d'autres scientifiques déclare que la protection du vaccin Pfizer contre les infections chute de 93% à 53% au bout de quatre mois, mais ça ne veut pas dire que le vaccin ne fonctionne plus.

Toujours efficace contre les formes graves

"Le nombre d'anticorps baisse, mais ça ne veut pas dire que les cellules qui produisent cet anticorps ont disparu. Le virus lui-même va réactiver ces cellules qui vont se mettre rapidement à produire des anticorps, beaucoup plus rapidement que si vous n'êtes pas vaccinés (...) on ne perd pas le bénéfice de la vaccination", explique Morgane Bomsel, immunologiste à l'Institut Cochin de Paris. Selon une autre étude américaine, la vaccination reste efficace à 86% contre les hospitalisations et les formes graves.