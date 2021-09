Vrai ou fake Covid-19 : où en est la vaccination des soignants ?

Florian Philippot a diffusé, le 3 septembre sur Twitter, une information depuis très relayée. "Au CHU de Nantes, 30% des soignants n'ont pas encore reçu la moindre dose de vaccin. Donc impossible de respecter l'échéance du 15/09", selon le chef du parti d'extrême droite Les Patriotes, qui demande si l'hôpital va devoir "virer 30% des soignants". Le centre hospitalier de Nantes (Loire-Atlantique), contacté, estime pourtant que 97% des professionnels du CHU ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Une grande majorité des soignants vaccinés

Le terme de "soignants" désigne tout le corps médical dans son ensemble, avec ses différentes professions, des médecins aux infirmiers, salariés ou en libéral. Les derniers chiffres sur la vaccination des soignants de Santé publique France font état de 94% de vaccinés chez les libéraux, et 88% des salariés des hôpitaux et Ehpad. Ces moyennes cachent en revanche des différences selon les professions. Les aides-soignants et infirmiers sont beaucoup moins vaccinés que les médecins en France, notamment à Paris, avec 67% de vaccinés chez les premiers contre 95% chez les seconds.