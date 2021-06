Vaccination obligatoire des soignants : "J'étais contre et il me semble que maintenant on doit l'envisager", estime Jean-François Delfraissy

"Sur la vaccination des soignants, en particulier en Ehpad, mais pas seulement, j'ai changé d'avis : j'étais contre l'obligation, mais il me semble que maintenant, on a atteint le niveau où l'on doit en tout cas envisager une obligation", a estimé mercredi 30 juin sur France Inter le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. "Parce que si on veut anticiper ce qu'il se passe en septembre, c'est maintenant", a-t-il déclaré.

Interrogé sur l'efficacité des vaccins contre le variant Delta, le professeur Jean-François Delfraissy a répondu : "Oui, quand on a eu deux injections pour les vaccins qui nécessitent deux injections" et "non, quand on n'a eu qu'une seule injection". "Faites-vous vacciner si vous ne l'êtes pas encore et surtout essayez d'avoir vos deux injections avant le mois de septembre", a lancé le président du Conseil scientifique, qui prévient qu'"on aura probablement une montée progressive [du variant Delta] durant juillet et août".

Si on ne fait que la première dose, "on n'est pas protégés, ou insuffisament contre ce variant Delta", a insisté le professeur Jean-François Delfraissy, indiquant par ailleurs que "la vaccin Astrazeneca est efficace" contre ce variant, d'abord détecté en Inde.