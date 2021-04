"Depuis fin janvier, je demande que l'on puisse ouvrir la vaccination aux enseignants, à toutes les professions en première ligne, et plus largement, je crois qu'il faut débrider la question de l'âge", a déclaré mercredi 28 avril sur franceinfo Anne Hidalgo, la maire de Paris, alors que des milliers de rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 sont disponibles.

"C'est quand même un scandale que des doses ne soient pas utilisées alors que beaucoup de gens souhaitent se faire vacciner, poursuit anne Hidalgo, alors qu'un vaccinodrome va bientôt ouvrir porte de Versailles.

Il est temps d'être beaucoup plus souple et pragmatique dans la gestion de cette vaccination. Anne Hidalgo sur franceinfo

Les enseignants peuvent se faire vacciner s'ils ont plus de 55 ans. "C'est comme pour la population générale", a pointé la maire de Paris. "On n'est pas dans du tout dans une mesure qui permet de mieux les protéger. Je pense aussi aux policiers et à toutes les personnes qui travaillent dans les supermarchés, aux agents de propreté. Il y a des deuxièmes lignes qu'il faut absolument vacciner."

Des maires ont voulu ouvrir la vaccination à plus de personnes mais ils n'ont pas pu le faire. C'est notamment le cas de Rachida Dati qui a vu son centre de vaccination du 7e arrondissement fermer. "Il faut le faire dans un respect de l'état de droit où les mesures sanitaires sont décidées par le ministre de la Santé et les autorités sanitaires", a expliqué Anne Hidalgo. "Si chacun se met à faire comme il l'entend c'est l'ouverture à beaucoup de passe-droits. Ce ne sont pas les maires qui décident de qui doit se faire vacciner, en revanche je pense qu'ils faut nous écouter."