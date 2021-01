VIDEO. Vaccin contre le Covid-19 : 8 questions très simples sur les effets secondaires

Ma grand-mère ressent des symptômes après avoir été vaccinée. Que faire ?

Clément Goehrs : Si elle se fait vacciner et qu'elle a un symptôme qui l'inquiète, elle peut, soit par elle-même aller sur le portail de signalement des effets indésirables et renseigner l'ensemble de ses informations, soit vous demander un peu d’aide pour le faire sur Internet. Et donc là, ça va être directement transmis en temps réel à l'un des 31 centres régionaux de pharmacovigilance.

Quels sont les effets indésirables connus des vaccins contre le Covid-19 ?

Clément Goehrs : On a pu constater qu'il y a des effets indésirables bénins qui sont connus et qui sont attendus dans ce vaccin, un petit peu comme celui contre la grippe. Dans de rares cas, il y a des effets indésirables un peu plus graves qui ont été observés, en lien avec des réactions auto-immunes, en lien avec des réactions allergiques plus graves.

Que se passe-t-il si je signale un effet indésirable ?

Clément Goehrs : Les essais cliniques, ils ont montré très peu d'effets indésirables graves et que sur les premières centaines de milliers de vaccinations qu'on a faites, on ne constate pas, à l'heure actuelle en janvier 2021, d'effets indésirables graves. L'autre chose, c'est que ce qui est très important, c'est de pouvoir être réactifs si on détecte quelque chose.

Les professionnels de santé signalent-ils aussi des effets ?

Clément Goehrs : L'ensemble des professionnels de santé qui, à l'heure actuelle, vaccinent ou sont en ligne avec la campagne de vaccination, sont sensiblisés au fait de pouvoir déclarer les effets indésirables et de pouvoir en constater et d'y être attentifs, et déclarent également via le portail de signalement des effets indésirables.

Pendant combien de temps les vaccinés sont-ils suivis ?

Clément Goehrs : Pendant un temps infini entre guillemets.

Les pays mettent-ils en commun leurs constatations ?

Clément Goehrs : Chaque pays fait sa pharmacovigilance dans son pays, puis tout remonte au niveau européen, en ce qui concerne l'Europe, au niveau vraiment de l'Agence européenne du médicament. Et ensuite même l'ensemble des zones géographiques mettent leurs données en commun au niveau de l'OMS.

Combien de vaccins sont-ils autorisés en France ?

Clément Goehrs : À l'heure où on se parle, en ce début janvier 2021, il y a deux vaccins qui sont autorisés en France et la procédure d'autorisation, elle est gérée par l'Europe, par la fameuse Agence européenne du médicament.

Que dire à ma grand-mère qui a peur de se faire vacciner ?

Clément Goehrs : Je lui dirais d'abord que je comprends qu'elle puisse avoir peur, parce qu'on vit dans une période où il y a beaucoup de choses qui peuvent faire peur, que ces vaccins, on les a développés vite, mais c'est une chance de les avoir vite parce que le Covid, il tue. Il tue, on le sait, beaucoup plus les personnes âgées notamment et qu'aujourd’hui le rapport, ce qu'on appelle bénéfice / risque de se faire vacciner est vraiment bien plus en faveur, c'est-à-dire qu'il y a un très grand bénéfice à la vaccination.