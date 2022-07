Vidéo Soignants non-vaccinés : "Il faut se poser la question de leur réintégration" car "ça devient aberrant", estime le président du groupe LR à l'Assemblée

"Il faut évidemment se poser la question de la réintégration des soignants non-vaccinés" contre le Covid-19, a estimé Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, mercredi 20 juillet sur franceinfo . "Dès lors qu'il n'y a plus aucune obligation pour nos compatriotes, dès lors qu'on considère que l'épidémie est derrière nous, il faut mettre un terme à cette mesure", a-t-il ajouté. Dans un avis publié mardi, l'Académie de médecine s'est pourtant opposée "fermement" à leur réintégration jugeant qu'un "revirement" nuirait au "climat de confiance" entre les soignants et les patients.

Olivier Marleix a particulièrement dénoncé cette suspension, au-delà des soignants, dans la période actuelle de fortes chaleurs. "Sincèrement, aujourd'hui, interdire à un pompier d'exercer, ça n'a plus aucun sens", a-t-il poursuivi, alors que des incendies ravagent la Gironde depuis une semaine. Il cite également l'exemple des soignants dans les structures pour personnes âgées : "Quand on voit la situation de canicule dans nos Ehpad et la nécessité de s'assurer que le soin est apporté aux personnes âgées, tout ça devient aberrant et n'a plus de sens."

Le président du groupe LR à l'Assemblée nationale dit s'appuyer sur l'expertise de certains épidémiologistes qui expliquent que "dans un pays à 95% de couverture vaccinale, les 5% de non-vaccinés ne sont plus un sujet". Olivier Marleix estime cependant "qu'il faut prendre des précautions dans les prochains mois, notamment au contact des patients les plus fragiles".