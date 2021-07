"À ce stade, nous allons entamer des consultations parce qu'une obligation vaccinale, ça ne s'improvise pas", a assuré lundi 5 juillet sur franceinfo la ministre déléguée chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Le Premier ministre consulte à partir de ce lundi les chefs de file du Parlement et des élus locaux sur l'éventualité de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les soignants.

"Nous ne voulons pas forcer les choses", a insisté Agnès Pannier-Runacher même si quelques minutes plus tôt, sur France Inter, son collègue porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué que l'obligation pour les soignants de se faire vacciner contre le Covid-19 "est une sérieuse possibilité".

"S'il y a consultation, c'est que la chose n'est pas tranchée et d'un point de vue juridique, pour imposer une obligation, il faut une loi." Agnès Pannier-Runacher à franceinfo

Agnès Pannier-Runacher rappelle qu'"un certain nombre de leaders d'opinion ont pris la parole sur ce sujet-là". La ministre déléguée chargée de l’Industrie cite "la tribune [dans le Journal du dimanche] de médecins parlant d'obligation vaccinale". L'obligation vaccinale, c'est d'ailleurs "quelque chose qui existe, pour les soignants, par exemple pour l'hépatite B", rappelle-t-elle.

"Il faut être à l'écoute des soignants", estime Agnès Pannier-Runacher. "Il faut faire en sorte qu'il y ait une approche qui soit la plus consensuelle possible, que les gens soient convaincus, que la vaccination c'est se protéger eux-mêmes et protéger les autres", assure la ministre déléguée chargée de l’Industrie.