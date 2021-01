VIDEO. "Il faut lever les brevets sur les vaccins", estime le député du Nord, Fabien Roussel

"Dimanche en politique" recevait le 17 janvier le député PCF du Nord, Fabien Roussel. Ce dernier, également secrétaire général du parti communiste, s’est exprimé suite aux récentes annonces du laboratoire Pfizer, vendredi 15 janvier, qui prévient des retards de livraison du vaccin tant attendu contre le Covid-19 dans toute l’Union européenne.

Si le gouvernement compte tenir son calendrier vaccinal grâce à ses stocks et aux livraisons d’autres vaccins, cette annonce demeure néanmoins inquiétante alors que 520 000 vaccins Pfizer étaient attendus.

"Pas de profit sur la pandémie"

"Je voudrais relayer un appel qui a été lancé par des chercheurs, des scientifiques, des épidémiologistes qui demandent que les brevets sur ces vaccins qui existent aujourd’hui soient mis de côté, et que tous ces vaccins soient versés dans le domaine public", a déclaré Fabien Roussel. Pour le député, la levée des brevets permettrait à des laboratoires français comme Sanofi de produire le vaccin Pfizer et de le distribuer à très large échelle. "Il ne doit pas y avoir de concurrence sur ces vaccins (…). Chaque pays pourrait décider de se saisir de ces vaccins sans secret industriel, pour qu’on puisse les produire en nombre (...) et que tous les peuples du monde y aient accès de la même manière, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui."

Le secrétaire général du PCF a annoncé le lancement d’une campagne en France et dans l’Union européenne intitulée "Pas de profit sur la pandémie". Il a par ailleurs rejeté l’idée que des élus locaux puissent eux-mêmes acheter des vaccins. "Je suis pour une République une et indivisible, qui protège sa population. (…) Il ne peut pas y avoir des régions riches et des régions pauvres, des régions vaccinées et d’autres pas vaccinées… C’est non. Il faut que tout le monde ait accès au vaccin, avec les mêmes droits, quelle que soit sa classe sociale quelle que soit sa région", a-t-il lancé.