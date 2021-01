Covid-19 : quelles conséquences en France des retards de livraison du vaccin de Pfizer-BioNTech ?

L’annonce d’un retard de livraison des vaccins Pfizer-BioNTech, vendredi 15 janvier, dû à des travaux dans son usine belge de fabrication de vaccins Covid-19, a affolé l’Europe. Le rythme de livraison initial devrait être rétabli à partir de la semaine du 25 janvier, selon le laboratoire, qui se veut rassurant. Depuis fin décembre, Pfizer a livré 1,6 million de doses. Les 520 000 prévues la semaine prochaine ne seront pas toutes livrées, sans plus de précision pour l’instant.

Moderna et Astra-Zeneca en renfort

Le laboratoire français Sanofi, grand fabricateur de vaccin, ne pourrait-il pas coopérer avec Pfizer pour aller plus vite ? Nathalie Coutinet, économiste à la Sorbonne à Paris, rappelle que le vaccin est breveté, et que des questions de transfert de connaissances des deux technologies pourraient se poser, alors que Sanofi développe lui-même actuellement son vaccin ARN-Messager. Le gouvernement compte, pour respecter son calendrier vaccinal, sur 100 000 doses de vaccin Moderna d’ici fin janvier, et sur cinq millions de doses supplémentaires en février livrées par le laboratoire Astra-Zeneca, si celui-ci obtient une autorisation de mise sur le marché.