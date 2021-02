VIDEO. Covid-19 : "Une seule dose" de vaccin au lieu de deux recommandée si on a déjà été contaminé, selon Remi Salomon

"On recommande à ceux qui ont déjà" été contaminé par le Covid-19 de se faire injecter "une seule dose" du vaccin au lieu de deux, a affirmé mardi 2 février sur franceinfo Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris).

Atteint lui-même par le Covid-19 en mars, "une forme modérée", sans "facteur de risque, ça s'est bien passé", Rémi Salomon a "hésité à faire cette première dose du vaccin", a-t-il expliqué. "J'ai un petit peu discuté avec des collègues infectiologues qui m'ont conseillé de le faire. En fait, c'est comme une injection de rappel."

Une étude vient de sortir qui montre qu'effectivement, on a autant d'anticorps quand on a une seule injection quand on a déjà fait la Covid, comparé à ceux qui n'ont pas fait la Covid et qui ont les deux injections. Rémi Salomon à franceinfo

En France, "on recommande à ceux qui déjà fait la Covid" de se faire injecter "une seule dose", a précisé Rémi Salomon. "Compte tenu de la pénurie, je pense que c'est important d'être le plus économe possible et c'est logique."