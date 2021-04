Invité de France Inter jeudi 22 avril, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair appelle l'actuel gouvernement de Boris Johnson à publier toutes les données en sa possession concernant l'efficacité des vaccins contre le coronavirus.

"C'est nécessaire d'avoir tous les chiffres sur l'efficacité des vaccins. Les chiffres doivent démontrer que les vaccins sont très efficaces contre la transmission et pour éviter les morts du coronavirus", plaide-t-il. "En Grande-Bretagne, nous avons le vaccin PfizerBioNtech et le vaccin AstraZeneca. Il faut faire la comparaison, et quand on aura les chiffres exacts, cela montrera que les deux vaccins sont très efficaces. On a les faits maintenant, il faut utiliser les données pour démontrer que ne pas être vacciné, c'est une grande erreur", poursuit Tony Blair.

"Nous aurions eu le même programme de vaccination si nous avions été dans l'UE"

En Grande-Bretagne, la campagne vaccinale est menée tambour battant, plus rapidement que dans la plupart des pays européens. Mais "il ne faut pas mélanger la question du Brexit avec la question de la campagne de vaccination. Nous aurions eu le même programme même si nous avions été dans l'Union européenne. Nous avons investi dans le développement des vaccins, nous avons investi dans les usines qui fabriquent les vaccins", explique l'ancien Premier ministre britannique.