VIDEO. AstraZeneca : le professeur Salomon regrette l'absence de "concertation entre les pays européens"

"Je pense qu'il n'y a pas lieu" de s'inquiéter à propos du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, a assuré vendredi 12 mars sur franceinfo le professeur Rémi Salomon, président de la Commission médicale d'établissement de l'AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris). Le Danemark, l'Islande et la Norvège ont décidé d'arrêter provisoirement les injections de ce vaccin, le temps d'enquêter sur des cas de thrombose, des caillots sanguins constatés chez des personnes qui ont été vaccinées.

>> Suivez les dernières informations sur le Covid-19 dans notre direct

"L'Agence européenne du médicament a recensé hier soir – et probablement, il y aura d'autres analyses aujourd'hui – sur 5 millions de vaccinations, 30 cas d'accidents thromboemboliques, c'est-à-dire effectivement des caillots, une phlébite. Les cas les plus graves, ça peut être le décès. Il y a eu un ou deux décès, je crois", a détaillé Rémi Salomon. "Ce n'est pas si rare que ça dans la population générale, a-t-il assuré. Et 30 cas sur cinq millions de vaccinés, c'est une fréquence qui est à peu près celle que l'on observe dans la population générale."

Il n'y a pas de surreprésentation de ces problèmes de caillots. Pr Rémi Salomon à franceinfo

"Je pense qu'au regard de l'intérêt de la vaccination, c'est vrai que c'est un peu curieux" que ces pays aient arrêté. "Il y aurait pu y avoir éventuellement une concertation entre les pays européens parce que c'est vrai que ça brouille un tout petit peu le message." D'autant que "quand on arrête la vaccination pour plusieurs jours", a rappelé Rémi Salomon, "on prend du retard sur le calendrier vaccinal". "La maladie Covid progresse pendant ce temps-là", a ajouté le professeur.