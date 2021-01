VIDEO. 9 questions très simples sur les variants du Covid-19

Sait-on combien il existe aujourd'hui de variants du Covid-19 ?

"Au printemps 2020, on a défini 7 clades, c'est-à-dire 7 groupes de variants qui ont des répartitions à peu près géographiques en Asie, en Europe, en Amérique. Depuis, les mutants ont continué d'apparaître, les variations ont continué d'apparaître. Donc, il y a beaucoup de variants", explique Anne Goffard.

Pourquoi un virus mute-t-il ?

"Les variations sont liées au fait que le virus circule chez l'humain. Donc plus il va circuler chez l'humain et plus il y aura de variants", souligne la virologue ajoutant néanmoins que le SARS-COV2 n'est pas un virus qui mute beaucoup. À l'inverse, le virus de la grippe, lui, mute beaucoup. "Le virus pénètre dans l'organisme d'un humain, il va rentrer dans les cellules humaines. Et dans les cellules humaines, il va se multiplier. C'est-à-dire produire de nouvelles particules virales. Et à chaque fois qu'il produit de nouvelles particules virales, il recopie son génome, puisque chaque particule virale contient une copie du génome", explique Anne Goffard. Elle conclut : "Et à chaque fois qu'il copie son génome, l'enzyme qui permet de copier le génome, qu'on appelle une polymérase, une polymérase virale, cette polymérase, elle fait des erreurs. Certaines erreurs sont délétères pour le virus, c'est-à-dire que le virus ne fonctionne plus, donc elles sont abandonnées. Certaines erreurs donnent au virus des capacités nouvelles."

Le virus peut-il muter de la même manière dans 2 pays ?

"Non. Dans deux pays différents, le virus va muter, mais pas les mêmes mutations, pas aux mêmes endroits, pas de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il est important de caractériser chaque variant", indique Anne Goffard.

Que sait-on du variant britannique ?

"Il y a à la fois des mutations, c'est-à-dire des acides aminés qui ont changé, et des délaissions, des acides aminés qui ont disparu", explique la virologue.

Est-il plus contagieux ?

Selon les observations, ce nouveau variant semble en effet davantage contagieux.

Que sait-on du variant sud-africain ?

"Ce qu'on sait déjà, c'est qu'un certain nombre de mutations sont communes au variant britannique et au variant sud-africain (…) Ce ne sont pas exactement les mêmes variants, mais ils sont assez proches", dit Anne Goffard.

Les tests PCR détectent-ils ces variants ?

"Nos tests PCR sont efficaces pour détecter et détectent ce variant. Maintenant, ces tests PCR ne nous disent pas que c'est spécifiquement le variant. Pour savoir si c'est bien le variant, il faut faire du séquençage", rappelle Anne Goffard.

Les vaccins sont-ils efficaces contre ces variants ?

"Aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de penser que les vaccins actuellement en développement ne soient pas efficaces contre ces variants", dit Anne Goffard avant d'ajouter : "Nous n'avons aucune raison de le penser. Après, ça peut évoluer puisque, si d'autres variations apparaissent, probablement qu'il faudra adapter les vaccins."

Faut-il changer la stratégie de lutte contre la pandémie ?

"Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, ça ne donne pas une maladie plus grave. Ça n'infecte pas plus les enfants que les adultes, ça infecte tout le monde. Mais c'est plus contagieux. Donc la stratégie de lutte contre la pandémie, ça reste la même", assure Anne Goffard.