Variant Delta : pourquoi inquiète-t-il autant ?

La progression du variant Delta suscite des inquiétudes. Est-il plus dangereux que la forme habituelle de coronavirus ?

À la frontière franco-espagnole, les contrôles sont renforcés. Pas question d'arriver en France sans attestation de vaccination ou test PCR négatif. Les opérations se multiplient pour surveiller le variant Delta du Covid-19 qui fait bondir les contaminations en Espagne. Pourquoi le variant Delta inquiète-t-il ? Il a été détecté pour la première fois en France à la fin du mois d'avril 2021. Les clusters se sont multipliés. Ce variant est 50% plus contagieux que la forme habituelle. Il est majoritaire dans six régions et devrait l'être sur l'ensemble du pays dans les prochains jours.

Un vaccin efficace contre les formes graves

Le variant Delta est-il plus résistant face au vaccin ? C'est la crainte au Royaume-Uni ou en Israël où le nombre de cas repart fortement à la hausse. Le vaccin semble conserver son efficacité contre les formes graves causées par le variant. Une nouvelle vague épidémique serait moins dangereuse avec une population vaccinée. "Le vaccin n'est pas assez robuste pour empêcher totalement de ne plus avoir de contaminations, c'est-à-dire de formes légères, en revanche, il est extrêmement efficace face aux formes graves, plus de 90%, ce qui explique le fait qu'on n'ait pas de réelles remontées ni de vague des hospitalisations", explique Benjamin Davido, infectiologue. Au Royaume-Uni, où le nombre de contaminations au variant Delta est bien supérieur à la France, le nombre de décès reste faible.

Parmi nos sources

Santé Publique France

Etude Public Health England

Etude Yale Medicine

DHSC, Ministère de la santé britannique

Liste non exhaustive