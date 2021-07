Variant Delta : l'efficacité des vaccins de nouveau prouvée par une étude

La vaccination repart et reste la seule arme contre le Covid-19. Une étude récente montre le profil des personnes contaminées en France. Le médecin et journaliste Damien Mascret fait le point sur le plateau du 19/20, vendredi 16 juillet.

La grande majorité des contaminations françaises concernent des non-vaccinés. "80% des personnes n'étaient pas du tout vaccinées dans ces personnes positives. C'est vrai qu'il en a 14% qui n'avaient reçu qu'une dose, on le sait, après une seule dose il faut rester prudent, on est pas pleinement protégé. Et même complètement vacciné, on peut quand même attraper le Covid. Vous le voyez, 6% étaient pleinement vaccinés et testés positifs", résume le journaliste Damien Mascret.

Pas encore de troisième dose à prévoir

En revanche, il rappelle que parmi les admissions à l'hôpital pour des formes graves, seulement 7% sont des vaccinés. Un chiffre qui tombe à zéro pour les admissions en réanimation. Et en ce qui concerne la troisième dose éventuelle, "ni les Américains ni les Anglais ni les autorités européennes n'avaient estimé que les données étaient suffisantes pour une troisième dose, pour l'instant on va encore attendre de nouvelles données", conclut Damien Mascret.

