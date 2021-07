Vaccnation obligatoire contre le Covid-19 : qui sera concerné ?i

Pour lutter contre une éventuelle quatrième vague, Emmanuel Macron pourrait rendre la vaccination obligatoire. Mais pour qui ? Sera-t-elle obligatoire pour les soignants ? C'est en tout cas l'hypothèse la plus probable. Un texte pourrait être présenté le 21 juillet en conseil des ministres. À la mi-juillet, seuls 50,7% des soignants en Ehpad et unités de soins de longue durée sont complètement vaccinés. Un taux qui monte à 75,8% pour les libéraux. Pour certains spécialistes, c'est loin d'être suffisant.

Le vaccin obligatoire dès 12 ans ?

Autre profession au contact permanent du public : les enseignants. Seront-ils concernés ? Le premier syndicat du primaire espère que non. Parmi les autres professions qui pourraient être concernées par cette obligation : les aides à domicile ou encore les pompiers. Autre question : faut-il aller plus loin et rendre la vaccination obligatoire pour tous les Français ? Lundi 12 juillet, 26 350 232 Français sont complètement vaccinés, soit seulement 39,33% de la population. Insuffisant pour le professeur Deray, qui plaide pour une vaccination obligatoire pour tous les plus de 12 ans.