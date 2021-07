Covid-19 : « Tout ce qui retarde la vaccination obligatoire nous met dans la crise », met en garde le Pr Gilbert Deray

Alors que le variant Delta progresse, risque-t-on un scénario catastrophe ? "Ce que l’on n’évitera pas, c’est une nouvelle vague Covid-19 : elle est déjà là", indique le Pr Gilbert Deray, chef de service en néphrologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, invité des "4 Vérités", lundi 12 juillet.

La reprise épidémique risque-t-elle de se traduire par une saturation des services hospitaliers ? "Le mur vaccinal actuel, tout en étant insuffisant dans le nombre, bloque une partie de l’hospitalisation. C’est 90 % d’efficacité contre les formes graves et donc d’hospitalisations. Si on n’avait pas le mur vaccinal actuel, ce serait une catastrophe. Il est probable qu’au rythme actuel, si rien n’était fait, les hôpitaux seraient de nouveau remplis", met en garde Gilbert Deray.

"Si demain il nous arrive un autre variant, on va recommencer"

Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous ? "Totalement, je pense que nous avons la chance extraordinaire d’avoir un vaccin. C’est l’outil qui va nous permettre de sortir de cette crise. Tout ce qui retarde cette vaccination, qui deviendra obligatoire à un moment où à un autre, nous met dans la crise. Toute décision qui est prise aujourd’hui ce sont des semaines pour les mettre en application", précise le chef de service en néphrologie à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière.

Cette vaccination obligatoire est-elle applicable ? "C’est tout le problème du champ de nos libertés individuelles. Quand on ne se vaccine pas on nuit à autrui sur le plan individuel et en tant que groupe", souligne Gilbert Deray. À partir de quel âge faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous ? "12 ans, c’est l’âge à partir duquel on a recommandé les vaccins", indique le chef de service en néphrologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et d’ajouter : "Attention, si demain il nous arrive un autre variant, on va recommencer."