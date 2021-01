Vaccins : le point sur les bonnes nouvelles

Le vaccin Pfizer-BioNTech serait efficace conte les variants britannique et sud-africain du Covid-19, a annoncé le laboratoire : c’est la bonne nouvelle du vendredi 8 janvier. "Des chercheurs de l’université du Texas ont testé du sérum de personnes qui avaient été vaccinées sur ces variants et dans les deux cas, c’est efficace", précise le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20 de France 3. Le feu vert pour la distribution du vaccin du laboratoire Moderna a également été donné. "On aura plus de vaccins, et on en manque, ajoute-t-il. Ce vaccin n’a pas besoin de congélateur, donc ça va faciliter la répartition."

Une dose en plus par flacon

L’Agence européenne des médicaments a également recommandé, vendredi, l’utilisation d’une dose supplémentaire par flacon de vaccin Pfizer, de quoi faire six doses au lieu de cinq. "Quand on utilise des seringues et des aiguilles standards, il peut y avoir de la perte, mais quand on utilise des aiguilles et des seringues adaptées, on peut faire une sixième dose", explique le médecin en plateau. Mais attention : on ne peut pas mélanger deux vaccins.

