Vaccins contre le Covid-19 : leur efficacité et leurs effets secondaires

N. Fleury, F. Prabonnaud, A. D'Abrigeon et Frédérique Prabonnaud

N. Fleury, F. Prabonnaud, A. D'Abrigeon et Frédérique Prabonnaud France 2 France Télévisions

L’efficacité des nouveaux vaccins contre le Covid-19 est remise en question par 59% de la population alors que leur autorisation de mise sur le marché est toujours en cours. Pour le vaccin de Moderna, le laboratoire a réuni 30 000 participants pour ses essais cliniques à grande échelle. Un taux d’efficacité de 94,1% a été constaté selon un procédé expliqué par le journaliste Nicolas Fleury. Mais un vaccin moins efficace aurait quand même une utilité, selon Christine Rouzioux, professeure de virologie : "Dès l’instant où l’on obtient une immunité globale de la population à 80%, on sait que le virus a beaucoup moins de risque de circuler, donc ça va participer largement à l’immunité collective."

Des effets secondaires déjà constatés

Les vaccins Moderna et Pfizer reposent sur une nouvelle technique, l’ARN messager. Frédérique Prabonnaud explique sur le plateau du 13 Heures que ces vaccins provoquent plus d’effets secondaires qu’un vaccin pour la grippe, mais que les premiers résultats des études cliniques restent rassurants. Par exemple, parmi les personnes qui ont été vaccinées par Pfizer, 3,8% ont ressenti de la fatigue, et 2% des maux de tête.