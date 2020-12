Covid-19 : les tests de vaccins vont commencer dans quelques jours sur les volontaires français

L’agence de recherche française, Inserm, a reçu ces dernières semaines les inscriptions de 41 000 volontaires prêts à recevoir les premiers projets de vaccins contre le coronavirus avant leur commercialisation pour en évaluer l'efficacité et la tolérance chez l'être humain. Les résultats de ces tests en France vont venir s’ajouter à ceux déjà obtenus par les industriels ailleurs dans le monde.

Parmi les trois laboratoires ayant conclu un accord avec l’Inserm, il y a AstraZeneca. 1 000 volontaires français vont tester son projet de vaccin. L’essai devrait commencer d’ici une dizaine de jours en même temps qu’un autre essai sur le projet de vaccin de Janssen cette fois, 1 000 participants français là aussi. Janssen débute sa phase 3 de test, la dernière.

Une surveillance sur deux ans

À chaque fois, les volontaires recevront le projet de vaccin ou un placebo. Ils vivront normalement et les chercheurs observeront s’ils sont contaminés par le Covid, s’ils font une forme grave de la maladie et s’ils sont victimes d’effets indésirables. "Il y a une surveillance immédiate après la vaccination et ensuite on revoit les participants. Et puis, il y a une surveillance plus prolongée qui dure entre un et deux ans, où on demande aux participants de nous informer de tous les évènements qui leur sont arrivés", explique la professeure Odile Launay qui coordonne cette plateforme française de vaccination.

Un troisième essai devrait débuter d’ici un mois, avec en majorité des volontaires de plus de 70 ans. Ils testeront le projet de vaccin de l’Américain Moderna. L’objectif est de savoir si le produit protège les personnes âgées autant que les autres.