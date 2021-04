Vaccins contre le Covid-19 : Covidliste, l'application pour ne perdre "aucune dose"

Cette application, lancée par des particuliers, s'adresse aux personnes non-éligibles et vise à empêcher la perte des doses non utilisées.

Leur slogan tient en quatre mots : "aucune dose de perdue". Lancée par des particuliers, l'application Covidliste ambitionne de mettre en relation des personnes non éligibles à la vaccination contre le Covid-19 avec des doses non utilisées et qui doivent être consommées rapidement. Dimanche 4 avril, le site revendiquait 107 582 inscrits sur sa plateforme.

Le principe est simple. Chaque internaute est invité à renseigner ses informations personnelles (nom, âge, adresse, coordonnées). "Lorsqu'une dose est disponible, un lien vous est envoyé. À la confirmation, vous êtes mis en relation avec un centre de vaccination", explique Covidliste, qui a monté des partenariats avec des centres de vaccination. Samedi 3 avril, le site revendiquait deux premières vaccinations à Paris et à Pantin (Seine-Saint-Denis).

Bravo à Mohand & Jean-Jacques qui rentrent dans l'histoire comme les premiers vaccinés grâce à @covidliste Merci de votre confiance ! #AucuneDosePerdue — covidliste (@covidliste) April 3, 2021

Derrière l'application, deux hommes, développeurs informatiques, et un médecin de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine). Le caractère artisanale de leur initiative a rapidement suscité des craintes sur la protection des données personnelles collectées par la plateforme, certains internautes redoutant une attaque informatique. Sur Twitter, Covidliste a tenté de rassurer en précisant qu'elle respectait la régementation RGPD, que les données étaient supprimables à tout moment et que leur communication était chiffrée.