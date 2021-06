Vaccin contre le Covid-19 : y a-t-il une utilité pour les enfants ?

C Tixier, G. Michel, C. Berbett-Justice, V. Lejeune

Vacciner les plus jeunes ? Une idée qui fait son chemin. Le groupe Pfizer a annoncé des résultats seraient disponibles d’ici septembre chez les enfants de 2 à 11 ans et, d’ici la fin de l’année, chez les moins de 2 ans. Une annonce encourageante qui incite à vacciner les plus jeunes, pour l’instant exclus du plan de vaccination.

Éviter des complications graves

Selon le Dr Damien Mascret, vacciner les plus jeunes permettrait de les protéger. Ils pourraient ainsi éviter des complications graves, comme le "PIMS", un syndrome inflammatoire proche de la maladie de Kawasaki – 563 cas en France du 1er mars au 23 mai, dont 41% en réanimation – ainsi que des symptômes prolongés (fatigue, mal de tête, perte de l’odorat). Mais l’intérêt est également collectif puisque cela permettrait de diminuer la transmission du coronavirus dans l’ensemble de la société.

